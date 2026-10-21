Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı

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Diyarbakır\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheliden 3\'ü serbest bırakıldı
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Diyarbakır'da 20 Ekim 2026'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 10 şarjör, 235 fişek ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirilirken gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında, 20 Ekim 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde ve devam eden çalışmalar kapsamında 1'i otomatik 8 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 10 adet şarjör, 235 adet fişek ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüphelinin tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuDiyarbakır3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı - Son Dakika
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