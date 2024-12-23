Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede, iddiaya göre site görevlisi ile site sakini arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Site görevlisi, silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR