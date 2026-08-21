Diyarbakır\'da Silahlı Olay Faili Tutuklandı

Diyarbakır'da iki ayrı silahlı olaya karışan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 27 Temmuz'da gerçekleşen iş yeri kurşunlama olayı ile 15 Ağustos'ta bir AVM'de gerçekleşen ateşli silahla yaralama olayının faili olduğu tespit edilen H.A. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, her iki olayda da kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.