Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Zanlısı Tutuklandı

Diyarbakır'da bir kadını öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kafede 1 kadının öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafe zincirinin şubesinde önceki akşam düzenlenen, Mervenur Yararlık'ın öldüğü, Serhat K'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonda dün yakalanan Bülent A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Olası kastla kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.