Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sokak köpeğinin çocuğu kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, dün Yeni Mahalle'de yolda yürüyen E.Ö. (9), sokak köpeği saldırısına uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle köpek uzaklaştırıldı.
O anlar, güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntüde, çocuğun yürüdüğü esnada arkadan saldırmaya çalıştığı ve E.Ö.'nün kaçmaya çalıştığı, çevredekilerin araya girerek köpeği uzaklaştırdığı görüldü.
E.Ö., saldırıyı yara almadan atlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Sokak Köpeği Çocuğu Kovaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?