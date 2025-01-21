Diyarbakır'ın Sur ilçesinde başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, kafasından yaralandı.
Merkez Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde 5 yaşındaki D.F., başıboş sokak köpeği saldırısında kafasından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Sokak Köpeği Saldırısı - Son Dakika
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