Diyarbakır'da taksiciler arasında çıkan tartışma kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da taksiciler arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Diyarbakır\'da taksiciler arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir taksi durağında telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

24.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde taksicilerin telefonda başlayan tartışmasında durakta kan döküldü.

Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde bulunan taksi durağında telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda S.K., elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, hastaneye sevk edilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da taksiciler arasında çıkan tartışma kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da taksiciler arasında çıkan tartışma kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement