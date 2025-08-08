Diyarbakır\'da Tehlikeli Sürücülere Cezalar

Diyarbakır'da sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya yansırken, toplam 107 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görevlileri tarafından; drift-spin atan ve karayollarında yarış halinde makas atan 3 araç ve sürücüsü tespit edildi.

KGYS görüntülerine istinaden belirlenen araç sürücülerine; toplam 107 bin 253 idari para cezası uygulanarak sürücü belgelerine el konuldu.

Ayrıca araç sürücüleri "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - DİYARBAKIR