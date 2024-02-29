Diyarbakır'da terk edilen bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da terk edilen bebeğin annesi tutuklandı

Diyarbakır\'da terk edilen bebeğin annesi tutuklandı

Diyarbakır'da metruk evde terk edilmiş olarak bulunan 2 günlük bebeğin annesi gözaltına alındı ve tutuklandı. Bebek ise tedavisi tamamlandıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

29.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:28
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Diyarbakır'da metruk evde terk edilmiş olarak bulunan 2 günlük bebeğin gözaltına alınan annesi tutuklandı. Tedavisi tamamlanan bebek ise bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde 23 Şubat'ta metruk bir evde 2 günlük erkek bebeğin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan anne M.C.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Bebek ise Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alındı.

Anne M.C'nin emniyetteki ifadesinde çocuğa bakamadığı için terk ettiğini söylediği öğrenilmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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