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Diyarbakır'da teröristlere ait 2 mağarada mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da teröristlere ait 2 mağarada mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır\'da teröristlere ait 2 mağarada mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, teröristlere ait 2 mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, mühimmat ise muhafaza altına alındı.

01.02.2024 11:44
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda teröristlere ait 2 mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen yaşam malzemelerinin imha edildiği, mühimmatın ise muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 2 adet mağara içerisinde yaşam malzemeleri, 2 adet antitank roketatar, 2 adet antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 adet el bombası, 7 adet telsiz, 2 adet tüp, 1 adet dürbün, 1 adet akım ölçer ve 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri yerinde imha edilerek yakalanan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da teröristlere ait 2 mağarada mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da teröristlere ait 2 mağarada mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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