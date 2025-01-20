Diyarbakır\'da Ters Dönme Kazası

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Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp, ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü ve eşi, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Diyarbakır Elazığ yolu üzeri ikinci sanayi cami mevkisinde meydana geldi. 62 AH 333 plakalı otomobilin sürücüsü ikinci sanayi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç ters dönerek durabildi. Otomobil sürücüsü ve eşinin kazadan burunları bile kanamadan kurtulduğu belirtilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen trafik polislerinin yaptığı kontrollerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. - DİYARBAKIR