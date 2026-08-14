Diyarbakır\'da Tır Alev Alev Yandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Köprübaşı Mahallesi'nde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekerek kupa kısmını ayırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.