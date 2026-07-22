Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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