Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpışarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.