Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin takla attığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Cenazeler ibe otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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