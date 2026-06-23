Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay Çınar ilçesi eski Derik yolu üzerinde meydana geldi. Traktör ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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