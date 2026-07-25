Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Başaklı Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.