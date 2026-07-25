Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Başaklı Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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