Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçlar refüje savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.