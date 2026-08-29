Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Diyarbakır'da farklı noktalarda yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; 27.08.2026 tarihinde ilimiz genelindeki farklı noktalarda yapılan operasyonlarda; Kayapınar ilçesinde durdurulan bir araçta 1060 gram metamfetamin, Bağlar ilçesinde iki ikamette yapılan aramada ise 1350 gram skunk maddesi ile 7 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 2 adli süreçteki çocuk (ASÇ) hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.