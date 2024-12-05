Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Tutuklama

Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Tutuklama

Kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 452 kişi gözaltına alındı, 52'si tutuklandı.

05.12.2024 13:53
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Diyarbakır'da kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 452 kişiden 52'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik kasım ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda 452 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı. Operasyonlarda 190 kilo 963 gram skank, 97 kilo 368 gram esrar ve türevleri, 195 kilo 296 gram metamfetamin, bin 163 sentetik ecza, 182 ecstasy, 198 gram kokain, 78 captagon, 257 gram eroin, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 kilo 160 gram kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Tutuklama - Son Dakika

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