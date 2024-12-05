Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Tutuklama

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Kasım ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 52 kişi tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

05.12.2024 21:23
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Diyarbakır'da Kasım ayında uyuşturucudan 52 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 452 şüpheliden 52'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik kasım ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda, 452 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı.

Operasyonlarda; 190 kilo 963 gram skank, 97 kilo 368 gram esrar ve türevleri, 195 kilo 296 gram metamfetamin, 1163 sentetik ecza, 182 ecstasy, 198 gram kokain, 78 captagon, 257 gram eroin, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 kilo 160 gram kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 52 Tutuklama - Son Dakika

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