Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama

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Diyarbakır polisi tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 55 şüpheli yakalandı ve 40 kişi tutuklandı. Operasyonda 500 kilo esrar, 70 bin adet ecstasy hap, uyuşturucu maddeler, teraziler ve 150 bin TL ele geçirildi. Ayrıca, kuş türlerinin isimlerini kullanarak uyuşturucu ticareti yapan şahıslar da deşifre oldu.

17.07.2024 08:54
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Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama

Diyarbakır'da helikopter destekli 'Kıvılcım' adlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu malzemesi ele geçirildi

Kuş türlerinin ismini koydukları uyuşturucu maddesinin ticaretini yapanlar Diyarbakır polisinden kaçamadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır polisinin gerçekleştirdiği helikopter destekli geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 55 şüpheliden 40'ı tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu maddesi ticareti yapan şahıslara 'kıvılcım' adlı dev operasyon gerçekleştirildi. Helikopter destekli sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında; 500 kilo esrar türevi uyuşturucu, 70 bin adet ecstasy hap, muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve 150 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Öte yandan ele geçirilen 70 bin adet ecstasy uyuşturucu hap, kentte şu ana kadar tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki uyuşturucu hap yakalaması olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Televizyon ünitesi görünümünde olan kargo gönderisinden şüphelenen polis, nakliyeye izin vermedi. Gizli bölmede 60 kilo esrar ele geçirildi.

Kuş türlerinin ismini kullanarak uyuşturucu siparişini polis deşifre etti

Güvercin, serçe, keklik, kumru gibi kuşların her birine karşılık bir uyuşturucu madde şifreleyerek kendi aralarında jargon oluşturan uyuşturucu tacirlerinin hem şifreleri hem de kendileri deşifre oldu. Yanı sıra Diyarbakır Narkotik Şube polislerinin takibinde olan araç durduruldu. Araçta yapılan aramada normal şartlarda sulu yemek olan kapalı bölümde; 200 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

40 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri, tespit edilen adreslere düzenlediği helikopter destekli operasyonda 55 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 40'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama - Son Dakika
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