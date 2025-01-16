Diyarbakır\'da Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

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Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DİYARBAKIR