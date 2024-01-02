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Diyarbakır'da Yakalanan 5 Şüpheli Hapis Cezalarıyla İlgili Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yakalanan 5 Şüpheli Hapis Cezalarıyla İlgili Tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır\'da Yakalanan 5 Şüpheli Hapis Cezalarıyla İlgili Tutuklandı
02.01.2024 - 11:56,
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Diyarbakır'da düzenlen operasyonda yakalanan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. İcra edilen titiz çalışmalar sonucunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K., aynı suçtan 16 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B., "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. isimli 5 şüpheli icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Yakalanan 5 Şüpheli Hapis Cezalarıyla İlgili Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yakalanan 5 Şüpheli Hapis Cezalarıyla İlgili Tutuklandı - Son Dakika
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