Diyarbakır\'da Yangın Anı Kask Kamerasında

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde itfaiye erlerinin bir iş yerinin önünde yanan malzemelere müdahalesi kask kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi Urfa Bulvarı'nda dün bir iş yerinin önünde istiflenen malzemeler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu bir dairenin dış cephesi ve iş yeri zarar gördü. Ekiplerin alevlere müdahale anı ise itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ekiplerin alevlere hızlıca müdahalede bulunduğu, yangını kontrol altına aldığı yer aldı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.