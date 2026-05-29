Diyarbakır'da Yangın: İki Bebek Kurtarıldı

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü. Söndürme anları ve bebeklerin kurtarılma anı kaska kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan 4 kişi etkilenirken 2 bebek itfaiye erleri tarafından sepetle aşağı indirildi. Kurtarma ve yangını söndürme anları kask kamerasında kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR