Diyarbakır\'da Yangın: İki Kadın Tahliye Edildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen üst kattaki biri yaşlı iki kadın, merdivenli araçla tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Diclekent Mahallesi'ndeki bir sitenin dördüncü katında henüz belirlenmeyen nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen üst kattaki biri yaşlı iki kadın ise merdivenli araçla indirilerek sağlık ekibine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR