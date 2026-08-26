Diyarbakır'da Yangın Paniği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangın Paniği

Diyarbakır\'da Yangın Paniği
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Kayapınar'da kuru otlardan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da yerleşim yerine yakın bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi 4'üncü sanayi sitesi civarında meydana geldi. Kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Yangın Paniği - Son Dakika

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