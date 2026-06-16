Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Diyarbakır\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
16.06.2026 17:59
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5 ilde düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı, 1.165 milyar lira işlem hacmi belirlendi.

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 şahıs gözaltına alındı. Şahısların banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi belirlendi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak 'dış finans evleri' kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenmiş, faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2'si Dubai ve KKTC'de olmak üzere toplam 41 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran'da Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 51 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden S.T. isimli şahsın, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı anlaşılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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