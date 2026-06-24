Diyarbakır'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişi, araç çarpması sonucu yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen vatandaş, aracın çarpması sonucu savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Yayaya Araç Çarptı - Son Dakika
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