Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Dündar Apartmanı'na ilişkin 2 müteahhit ve sanık arsa sahibinin yargılanmasına devam edilirken, sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerle merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ile ilgili tutuklanan müteahhitler İlhami Dündar ve Sercan Erbey cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya ise katılmadı.
Binanın enkazında 3 çocuğunun vefat ettiğini, eşinin yaralandığı için yatalak olduğunu duruşmada belirten mağdur V.K, binanın inşaatında kusurları olan sanıklardan şikayetçi olduğunu, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıklar Erbey ve Dündar'ın isnat edilen suçtan cezalandırılarak, tutukluluk halinin devamı, tutuksuz sanık Bozkaya'nın ise beraatı yönünde görüş bildirdi. Sanık Dündar ve Erbey, geçen duruşma detaylı savunma yaptıklarını, uzun süredir tutuklu olduklarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.
Avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunup tahliyeleri yönünde karar verilmesi talebinde bulundu. Savunmaların ardından mahkeme, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.
Sanıklara 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemi
İddianamede, binanın müteahhitleri tutuklu sanıklar Sercan Erbey ve İlhami Dündar ile arsa sahibi tutuksuz sanık Seydo Bozkaya hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da yıkılan Dündar Apartmanı davasında sanıklara hapis cezası isteniyor - Son Dakika
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