Diyarbakır\'da Yıldırım 21 Koyunu Öldürdü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 21 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi'nde sabah saatlerine doğru ağılda bulunan hayvanlara yıldırım isabet etti. Besicinin yaptığı kontrollerde 21 koyunun telef olduğu tespit edildi.