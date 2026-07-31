Diyarbakır\'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan minibüs, bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki minibüs, önünde seyreden otomobil ile çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerleri aşıp karşı şeride geçip burada başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Zincirleme kaza nedeni ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafik bir süre tek şeritten aktı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.