Diyarbakır'dan dönen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'dan dönen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Diyarbakır'dan nişan töreninden dönen Tanya Aybar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. 21 gün boyunca tedavi gören Aybar, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

03.06.2024 23:51
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Diyarbakır'dan nişan töreninden döndüğü sırada meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde yaşayan Tanya Aybar (50), Diyarbakır'dan nişan töreninden döndüğü sırada Reşadiye yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaza yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Aybar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Burada 21 gündür tedavi gören Aybar, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Aybar'ın cenazesi, Van'dan karayolu ile Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesi Yılmaz Mahallesi'ne getirildi. Aybar'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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