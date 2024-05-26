Diyarbakır\'dan İstanbul\'a giden otobüs kaza yaptı: 10 ölü, 39 yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus elçesi Yenice Mahallesi mevkiinde otobanda iki binek araç ve bir kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA