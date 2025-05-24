Diyarbakır\'dan İstanbul\'a Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Diyarbakır'dan, İstanbul'a yola çıkan ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilerek Sakarya'da durdurulan ve polis memurunun kullandığı kiralık araçta cephaneliği andıran silah ile mühimmat ele geçirilmişti. Operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a hareket eden ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen kiralık otomobil, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsünün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.A.K. olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise 9 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 17 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kalaşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi. Şahsın gözaltına alındığı operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. - SAKARYA