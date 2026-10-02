Diyarbakır Ergani\'de devrilen kamyonette yaralanan 5 kişi hastaneye sevk edildi

Diyarbakır Ergani'de devrilen kamyonette yaralanan 5 kişi hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Ergani'deki Üç Kardeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Üç Kardeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, elektrik direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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