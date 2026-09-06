Diyarbakır Ergani\'de takla atan otomobilde sürücü ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Ergani-Diyarbakır kara yolunda Abdurahman E. yönetimindeki 21 GG 720 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.