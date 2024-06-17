Diyarbakır-Ergani yolunda otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Ergani yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani yolu kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde D.Ö. idaresindeki 21 AEY 998 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR