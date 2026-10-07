Diyarbakır'ın Sur ilçesinde On Gözlü Köprü'de iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde On Gözlü Köprü'de iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde On Gözlü Köprü\'de iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki On Gözlü Köprü mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sur ilçesi On Gözlü Köprü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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