İtfaiye ekipleri 73 günde bin 804 yangına müdahale etti - Son Dakika
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İtfaiye ekipleri 73 günde bin 804 yangına müdahale etti

İtfaiye ekipleri 73 günde bin 804 yangına müdahale etti
15.07.2026 09:44  Güncelleme: 09:50
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 1 Mayıs-12 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde bin 804 yangın ile 799 kurtarma ve acil durum olmak üzere toplam 2 bin 669 olaya müdahale etti. Yangınların çoğunu anız, ot ve çöp yangınları oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 1 Mayıs-12 Temmuz tarihlerinde kent genelinde çıkan bin 804 yangın ile 799 kurtarma ve acil duruma müdahale etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 Mayıs-12 Temmuz tarihlerinde il genelinde yangın, kurtarma ve acil durumlara yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, 73 günlük süreçte toplam 2 bin 669 olaya müdahale ederek can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev yaptı. İtfaiye ekipleri, söz konusu dönemde bin 804 yangına müdahale etti. Yangınların önemli bölümünü yaz aylarıyla birlikte artış gösteren anız, ot, saman ve çöp yangınları oluşturdu. Bu kategoride 784 olaya müdahale edilirken, 319 anız, 174 ekin, 132 konut, 95 araç, 92 elektrik pano, 71 bağ ve bahçe, 40 diğer bina, 33 iş yeri, 10 odunluk, 9 orman/fidanlık, 2 fabrika ve 1 baca yangını söndürüldü. Ayrıca 42 farklı yangın olayına da müdahale edildi.

Yangınların yanı sıra itfaiye ekipleri, farklı alanlarda 865 kurtarma ve acil durum olayına müdahalede bulundu. Bu kapsamda 373 hayvan kurtarma, 208 güvenlik amaçlı müdahale, 90 trafik kazası, 88 can kurtarma, 34 sel ve su baskını ve 6 su altı arama kurtarma vakasında görev alındı.

Yaz mevsiminin etkisiyle özellikle ot, saman, çöp, anız ve ekin yangınları belirgin şekilde artarken, itfaiye ekipleri, kent merkezi ve kırsal bölgelerde meydana gelen yangınların büyümesini önlemek ve can ile mal kaybını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, 1 Mayıs, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekipleri 73 günde bin 804 yangına müdahale etti - Son Dakika

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