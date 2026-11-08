Diyarbakır Kayapınar'da gece market yangını paniğe yol açtı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da gece market yangını paniğe yol açtı, itfaiye söndürdü

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Diyarbakır Kayapınar\'da gece market yangını paniğe yol açtı, itfaiye söndürdü
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Diyarbakır Kayapınar\'da gece market yangını paniğe yol açtı, itfaiye söndürdü
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki markette gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Musa AnterDiyarbakırKayapınar3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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