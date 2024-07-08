Diyarbakır Lice\'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gece başlayan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Türeli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR