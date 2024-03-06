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Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda materyal ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde, el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon'dan temin edilerek Diyarbakır'da satışı yapıldığı belirlendi.

Dün, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 9 şahsa yönelik Diyarbakır merkezli Trabzon, Artvin ve Rize illerinde eş zamanlı icra edilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerim ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü ve 1077 adet tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerin adli işlemleri sürdüğü kaydedildi.