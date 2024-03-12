Diyarbakır-Silvan kara yolunda. rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda 21 AAU 209 plakalı minibüs, sürücüsü M.A'nın kontrolünden çıkıp takla atarak yol kenarındaki kanala düştü.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır-Silvan kara yolunda minibüs takla attı: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Düzce genelinde uyuşturucu tacirleri ve kullanımına karşı yapılan operasyonlarda 40 şüpheliye işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi.
Karabük'te, sokak kedilerine çarpan ve olay yerinden kaçan 2 sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri arttırdı. Özellikle Ramazan Ayında yoğun olarak tüketilen ürünler ve gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından yoğun bir şekilde denetleniyor. Tüketicilerin de dikkatli olmaları ve şikayetlerini bildirmeleri gerektiği vurgulandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan çıkan transmikser, park halindeki 7 araca çarptı. Neyse ki kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerinde 8 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 30 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 20 sentetik ecza ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'deki fırınlarda gramaj fiyatı ve hijyen kontrolleri yaparak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ayrıca, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan dolayı arama yapıldı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan elebaşları da gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu imalathanesi ve çek-senet gibi delillere el konuldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
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