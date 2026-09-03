Diyarbakır Sur'da apartmanın 5. katında çıkan yangın korkuttu, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Diyarbakır Sur'da apartmanın 5. katında çıkan yangın korkuttu, ev kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır Sur\'da apartmanın 5. katında çıkan yangın korkuttu, ev kullanılamaz hale geldi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sekiz katlı bir apartmanın 5'inci katında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sekiz katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Sur ilçesinde sekiz katlı bir apartmanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Sur'da apartmanın 5. katında çıkan yangın korkuttu, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Sur'da apartmanın 5. katında çıkan yangın korkuttu, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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