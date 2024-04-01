Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Saldırı İçin Hazırlık Yapan 2 Üye Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen istihbarat ve terörle mücadele operasyonunda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi yakalandı. Orta Asya kökenli olan hücre üyelerinin barındıkları evde jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu. Operasyon sonucunda ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği belirtildi.