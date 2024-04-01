81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
3.Sayfa

Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı

Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gerçekleşen muhtarlık seçimi sırasında iki muhtar adayı aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından 14 kişi gözaltına alındı.

01.04.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün oy verme işlemi sırasında 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı iki muhtar adayı aileleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki muhtar adayı arasında çıkan tartışmaya aileleri karışınca olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavgada Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda kolluk kuvveti önlem aldı.

Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı. Olaya karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Saldırı İçin Hazırlık Yapan 2 Üye Yakalandı
    10:34 İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Saldırı İçin Hazırlık Yapan 2 Üye Yakalandı

    İstanbul'da gerçekleştirilen istihbarat ve terörle mücadele operasyonunda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi yakalandı. Orta Asya kökenli olan hücre üyelerinin barındıkları evde jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu. Operasyon sonucunda ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği belirtildi.

  • Şırnak'ta izinsiz gösteriye müdahalede zırhlı araç devrildi, 5 polis yaralandı
    10:12 Şırnak'ta izinsiz gösteriye müdahalede zırhlı araç devrildi, 5 polis yaralandı

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında polisin zırhlı aracı devrildi ve 5 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polisler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

  • CHP İlçe Başkan Yardımcısı Balkon Çökmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
    10:08 CHP İlçe Başkan Yardımcısı Balkon Çökmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

    Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Palaz'ın vefat haberini açıklama yaparken duyurdu ve başsağlığı diledi.

  • CHP İlçe Başkan Yardımcısı Balkon Çökmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
    10:04 CHP İlçe Başkan Yardımcısı Balkon Çökmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

    Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu
    09:47 Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 yaşındaki bir kişi, evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

  • Çorlu ve Muratlı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
    09:29 Çorlu ve Muratlı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

    Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirilirken, Muratlı ilçesinde ise bir şüpheli uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandı. İki olayda da şüpheliler gözaltına alındı.

  • Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
    09:17 Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, uyuşturucu madde, para ve yabancı para ele geçirildi.

  • Türkiye'nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi
    09:17 Türkiye'nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi

    Türkiye'deki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kıl payıyla 6 kentte seçimi kazandı. CHP, Artvin, Ardahan, Kırklareli, Bitlis, Bayburt ve Kütahya'da rakiplerini birkaç yüz oy farkla geride bıraktı.

  • Bozdoğan-19 Operasyonlarında 4 İlde 22 Mağara, Sığınak ve Barınma Alanı İmha Edildi
    08:52 Bozdoğan-19 Operasyonlarında 4 İlde 22 Mağara, Sığınak ve Barınma Alanı İmha Edildi

    Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar da açıklandı.

  • Bozdoğan-19 Operasyonunda 22 Mağara ve Sığınak İmha Edildi
    08:23 Bozdoğan-19 Operasyonunda 22 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

    Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli mühimmat ve çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.


09:28 AK Parti’nin kalesi Üsküdar CHP’ye geçti Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı
09:17 Türkiye’nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi Türkiye'nin 6 ili kıl payı farkla el değiştirdi
08:26 Özel’in yüzünü güldüren harita CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına noktayı koydu
18:18 Sandıkların yüzde 99’undan fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
10:10 Ünlü isimlerin siyaset karneleri İşte aldıkları oy oranları Ünlü isimlerin siyaset karneleri! İşte aldıkları oy oranları
09:53 Keçiören Belediyesi CHP’ye geçti, Turgut Altınok’un dev afişi indirildi Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi
09:18 Seren Serengil’den Sinan Akçıl’ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ın seçim sonrası sözlerine sert tepki: Ne dönek adamsın
07:20 Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, rakibine fark attı
07:09 Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'deki yerel seçimler dünya basınında geniş yankı uyandırdı
05:40 Haritayı kırmızıya boyadılar İşte CHP’nin aldığı iller Haritayı kırmızıya boyadılar! İşte CHP'nin aldığı iller
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 10:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement