Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün oy verme işlemi sırasında 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı iki muhtar adayı aileleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki muhtar adayı arasında çıkan tartışmaya aileleri karışınca olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavgada Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda kolluk kuvveti önlem aldı.
Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı. Olaya karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
İstanbul'da gerçekleştirilen istihbarat ve terörle mücadele operasyonunda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi yakalandı. Orta Asya kökenli olan hücre üyelerinin barındıkları evde jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu. Operasyon sonucunda ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği belirtildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında polisin zırhlı aracı devrildi ve 5 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polisler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Palaz'ın vefat haberini açıklama yaparken duyurdu ve başsağlığı diledi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 yaşındaki bir kişi, evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirilirken, Muratlı ilçesinde ise bir şüpheli uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandı. İki olayda da şüpheliler gözaltına alındı.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, uyuşturucu madde, para ve yabancı para ele geçirildi.
Türkiye'deki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kıl payıyla 6 kentte seçimi kazandı. CHP, Artvin, Ardahan, Kırklareli, Bitlis, Bayburt ve Kütahya'da rakiplerini birkaç yüz oy farkla geride bıraktı.
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar da açıklandı.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli mühimmat ve çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
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