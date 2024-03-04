Diyarbakır Sur ilçesinde çayevi yangını

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir çayevinde yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sipahi Sokak'ta bulunan bir çayevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapalı olan çayevi itfaiye ekipleri tarafından açılarak yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR