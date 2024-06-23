Diyarbakır Valiliği, yangın taziyesinde darp iddialarını yalanladı

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Diyarbakır Valiliği, Çınar ilçesinde yaşanan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenlerin taziyesinde Vali Ali İhsan Su'ya tepki gösteren vatandaşın "darp edildiğine" dair iddiaları yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan 'Yangın bölgesinde valiye 'yalan söylüyorsunuz' diyen genç darp edildi' iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Valimiz Ali İhsan Su 22 Haziran günü Köksalan ve Yazçiceği mahallelerinde; ilimiz Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yaşanan arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın taziyesine katılmıştır. Vali Su, taziye programı sırasında ailelerin acılarını paylaşmış, gerekli destek ve yardımların sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmiştir. Ziyaret esnasında taziye yerinde bulunan bir vatandaş tepkili söylemlerde bulunmuş, cenaze yakınları da yapılan bu tepkinin kendilerine yönelik bir hakaret olduğunu dile getirmişler, taziye yerinde bu şekilde söylemlerin doğru olmadığını ifade etmişlerdir. Valimizin korumaları ile S.Ç. arasında herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır" denildi.

Devletin, tüm kurumlarıyla yangında mağdur olan vatandaşların yanında olmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, darp edildiği öne sürülen S.Ç.'nin, haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR