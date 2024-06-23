Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların çıkış sebebine ilişkin her ihtimal araştırılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların çıkış sebebine ilişkin her ihtimal araştırılıyor

Diyarbakır ile Mardin illeri arasında çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınların çıkış nedenine ilişkin sahada ekipler tarafından her ihtimal araştırılıyor. Dicle Elektrik, yangının elektrik dağıtım hatlarından kaynaklı olmadığını belirtse de bazı çevrelerin manipülatif açıklamaları bölgedeki iyileştirme faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Şirket, mesnetsiz açıklamalara karşı duruşunu koruyacağını ve yasal haklarını kullanacağını belirtmiştir. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek açıklamayı tamamlamıştır.

23.06.2024 00:11
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Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların çıkış sebebine ilişkin her ihtimal araştırılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır ile Mardin illeri arasında çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınların çıkış nedenine ilişkin sahada ekipler tarafından her ihtimal araştırılıyor.

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesinde başlayan yangının ekipler tarafından çıkış sebebine ilişkin her ihtimali araştırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak Diyarbakır ve Mardin'de gerçekleşen yangının, elektrik dağıtım hatlarımızdan kaynaklı olmadığını belirtmemize rağmen bazı iletişim organları ve bölgede kendini bilir kişi olarak konumlandıran çevrelerce manüplatif açıklamalara devam edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu açıklamalar bölgeye yönelik iyileştirme faaliyetlerimizi negatif yönde etkilerken, elektrik hatlarında çalışmalar yapan ekip arkadaşlarımızı da çoğu kez zor durumda bırakmıştır. Şirket olarak bu mesnetsiz açıklamalar karşısında duruşumuzu koruduğumuzu belirtir, yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan ederiz. Yangın neticesinde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların çıkış sebebine ilişkin her ihtimal araştırılıyor - Son Dakika

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